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Ali Babacan'dan asgari ücret ve emekli maaşı önerisi. Çok basit formül vereyim diyerek açıkladı

"Asgari ücret ne olmalı, emekli maaşı ne olmalı" sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi...

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:05
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan asgari ücret ve emekli maaşı önerisi

Ali Babacan'dan asgari ücret ve emekli maaşı önerisi. Çok basit formül vereyim diyerek açıkladı
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Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dikkat çeken açıklamalar geldi...

Babacan, AKP iktidarının ‘ekonominin büyüdüğüne’ ilişkin söylemlerini eleştirdi.

Babacan, sosyal medya hesabında, “İddia ettiğiniz gibi ekonomimiz büyüyorsa, bu büyümeden neden sadece etrafınızdakiler ve zaten parası olanlar pay alıyor? Ücretleri gerçek enflasyon farkının üstüne refah payı ekleyerek artırın, bu büyümeden işçi de memur da emekli de payını alsın” notuyla video paylaştı.

“ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI” ÖNERİSİ

Babacan’ın videodaki konuşması şöyle:

"Bana soruyorlar şimdi asgari ücret ne olmalı, emekli maaşı ne olmalı? Ben de diyorum ki ‘Formül vereyim çok basit.’ Çünkü bugün söylediğim rakam ay sonuna kadar eriyip gidecek. Ben diyorum ki; bir, ay sonunu niye bekliyorsunuz? Yapacaksanız şimdiden yapın, elinizi tutan mı var? Niye eylülde, ekimde artırmadınız madem para eridi de? Oyalama. Varsayalım ki 1 Ocak’ta artıracaksınız. Formül basit. Gerçek, dürüst enflasyonu alın, üzerine bir de refah payı ekleyin. ‘Büyüdük’ diyoruz ya…

Milli gelirden de bu büyümenin payını alsın. Emeklilerimiz de alsın, işçilerimiz de alsın, herkes alsın. Bu sadece satın alma gücünü koruyacak bir rakamdır. İşte, ‘Enflasyon kadar artırdık daha ne istiyorsunuz’ demeyin. Büyümeden payı, sadece parası olana vermeyin. Ne yapmışlar bunlar? Büyümeden payı, parası olan vermişler; sabit gelirliden, ücretle çalışanlardan almışlar. Harıl harıl fakirden alıp zengine veriyorlar, grafik ortada, bu da TÜİK’in verileri."

 

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Vatan
13.12.2022 22:19
Kendi bakanligi zamanında gerçek enflasyon diye yüzde yedi sekiz enflasyon gösterip yüzde ikibucuk üç zamlarla emekli memur çiftçiyi zengin eden bakanimiz konustu  
 
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