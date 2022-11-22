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Ali Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sisi tepkisi. Tutarlı hiçbir hareketleri yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:06
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sisi tepkisi

Ali Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sisi tepkisi. Tutarlı hiçbir hareketleri yok
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesini olumlu bulmuş, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşülmesi çağrısını yapmıştı.

Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır” demişti.

ALİ BABACAN'DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sosyal medya hesabında 11 Haziran 2022'de yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşarak Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Babacan, videoyu; “Krizlerin ortağı, ‘Dostum Sisi yetmez, Kardeşim Esad da olsun' önerisinde bulunmuş. Aylar önce söylediğim gibi tutarlı hiçbir hareketleri yok. Kavgacı politikaların uğrattığı zararın cevabını vermeden neye göre barış sıralaması yapıyorsunuz” notuyla paylaştı.

“ESAD'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMAZ, YARIN DÖNER ‘KARDEŞİM ESAD' DER, HEPSİNİ YAPAR”

Babacan, paylaştığı videoda Erdoğan'ın ve AKP iktidarının dış politikasını şu sözlerle eleştirdi:

''Kafalarına göre bir öyle bir böyle konuşuyorlar. Bir gün NATO'ya bakıyorlar, bir gün Şangay Beşlisi diyorlar. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un hain darbe teşebbüssünün finansörü olmakla suçluyorlar. Ertesi gün gidip Birleşik Arap Emirlikleri'yle sarmaş dolaş oluyorlar.

Suudi Arabistan'a ‘Sana cinayet dosyasını teslim edeyim de delilleri mi yok edeceksin' diyor; ertesine mahkemeye, ‘Dava dosyasının tamamını alın siz bakın bundan sonra' diyor. Hiçbir tutarlılık yok. Mısır'a diyor ki; ‘Ben onların masasına oturmam' diyor. Şimdi de masasına tekrar oturabilmek için kırk türlü işler yapmaya çalışıyor. İsrail'e 13 yıl boyunca ‘Terör devleti' dedi, ‘Terör devleti.'

Sonra döndü dedi ki; ‘Filistin davasını savunmanın yolu İsrail'le iyi ilişkilerden geçiyor' dedi. Cumhurbaşkanını devlet töreniyle burada karşıladı. Demek ki 13 yıldır Filistin davasına en büyük zararı sen verdin. Türkiye'nin dış politikası tek bir kişinin keyfine endekslendi.

Canı nasıl istiyorsa öyle. ‘Biraz' diyor ‘Bugün Yunanistan'a kafa tutayım' diyor. ‘Dostum Yunanistan' diye sarılır, şaşırmayın. Beşar Esad'a demediğini bırakmaz, yarın döner ‘Kardeşim Esad' der, hepsini yapar. Hiçbir tutarlılık yok ama biz bütün bu tutarsızlıkları bütün bu zikzaklarını yüzlerine vuracağız.'' (Anka)

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