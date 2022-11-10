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Ali Babacan'ın basın danışmanlığına getirilen isim belli oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Fatih Atik getirildi...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:26
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın basın danışmanlığına getirilen isim belli oldu

Ali Babacan'ın basın danışmanlığına getirilen isim belli oldu
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DEVA Partisi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Fatih Atik getirildiği duyurdu.

FATİH ATİK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Atik, sırasıyla İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve CNN TÜRK’te çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu’nda ve A Haber'de haber koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Atik, son olarak Ankara Masası isimli internet sitesinde program yapıyordu.

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