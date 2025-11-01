Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile yakınlaşma iddiaları gündeme gelen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, şimdiden CHP'ye muhalefet etmeye başladı. DEVA'nın Ankara teşkilatı, milletvekili Ertuğrul Kaya'nın paylaşımını alıntılayarak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a muhalefet etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımın altına, "DEVA olmaya geldiler sözde iktidar yanlısı oldular" şeklinde yorum yapıldı.

​BABACAN-ŞİMŞEK KARESİ VE KULİSLER

​DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın son haftalardaki sosyal medya atakları ve AKP’ye yakın yayın organlarındaki açıklamaları dikkat çekti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılan Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le samimi görüntüler vermişti. Bu kareler, Ankara kulislerinde "Babacan, AKP’ye mi dönüyor?" yorumlarına neden oldu.

​DEVA, YAVAŞ'I HEDEF ALDI

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Yavaş'a söylediği "Arkadaş, Ankara’ya geldiğimdem beri çukura girmekten ayağım tamirciden çıkmadı. Şimdi de amortisör patlamış. Değiştirmeyeceğim. Çünkü değişmesi gereken amortisör değil! Sizce?" sözleri alıntılayan DEVA Partisi Ankara İl Başkanlığı yeni paylaşımda bulundu. DEVA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik muhalefet yapmaya devam etti. Ankara'daki teşkilatın X (eski Twitter) hesabından yapılan paylaşım şöyle:

​"Evde sular kesikse, metro sürekli arıza yapıyorsa, adı 'yürüyen' ama kendi yürümeyen merdivenlerden çıkmak zorunda kalıyorsanız. Kesinlikle Ankara'dasınız."

​ "SÖZDE İKTİDAR YANLISI OLDULAR"

​Bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepkiler geldi. Kullanıcılar, parti teşkilatına yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

​"Dedi Gökçek’le el ele verenler, parsel parsel."

​"İki resepsiyona katıldınız, birden huyunuz suyunuz değişti..."

​"DEVA olmaya geldiler sözde iktidar yanlısı oldular."

​"Ankara'da niye aday çıkarmadınız?"