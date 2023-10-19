DEVA Partisi'nde beklenmedik istifa. Babacan'a en yakın isimlerdendi

Editör: Abdullah Keleş

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan ekonomist Ömer Rıfat Gencal istifa ettiğini açıkladı

Sosyal medya olan eski adıyla Twitter yeni adıyla X hesabından Gencal istifasını duyurdu.

Gencal, "Değerli kamuoyuna duyurumdur. Kurucusu ve GMYK üyesi olduğum Deva Partisi’nden bugün itibarı ile istifa ediyorum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Gencal Ali Babacan'a yakın isimlerden olduğu biliniyordu. Gencal’in istifa nedeni henüz bilinmiyor. DEVA Partisi’nden ve Ali Babacan’dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

“OYUN DIŞINDA KALIRSINIZ”

Gencal istifa paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı. İstifa eden Gencal “Sonsuz oyun sonlu oyun zihniyeti ile oynandığında oyunun kazananı kaybedeni olmaz. Kaynaklarınızı yitirir oyun dışında kalırsınız…..” dedi.