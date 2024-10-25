DEVA Partisi'nde "gölge bakanlık" dönemi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partinin yeni yönetimini belirledi. İbrahim Çanakçı, Genel Başkanvekilliği'ne getirildi. DEVA Partisi de bakanlıklardan sorumlu "'gölge bakanlar'" belirledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Ekim'de yapılan kurultayın ardından partinin yeni yönetimini belirledi. DEVA Partisi'nin yeni yönetimi şöyle:

''Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Engin, Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Mümtaz Akıncı, Genel Sekreter Yusuf Türkmen,

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, Sivil Toplum ve İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Kadın Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, Gençlik Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Başaran, Tanıtım ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, Parti İçi Eğitimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli.''

DEVA Partisi de CHP gibi iktidarın uygulamalarını takip etmek için milletvekillerinden “gölge bakanlar” belirledi. Buna göre, "gölge bakanlar" şu isimlerden oluştu:

İdris Şahin, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı