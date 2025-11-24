Türkiye siyasetinde akıllara gelmeyecek olaylar yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan açılım süreci yine Bahçeli'nin 'Gerekirse üç arkadaşımı alıp İmralı'ya giderim' sözleriyle başka bir boyuta taşındı.

Komisyon Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından İmralı'ya giderek PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı. Komisyon toplantısında AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı bir heyetin İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşme yapacağı kesinleşti. CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı aldı.

DEVA PARTİSİ'NDE İSTİFA

DEVA Partisi'nin İmralı'ya gidecek olan komisyon heyetine üye vermemesini eleştiren partinin kurucu üyelerinden olan Abdurrahim Aksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy açıklamasında DEVA Partisi’nin İmralı heyetine katılım konusunda sorumluluk almaktan kaçındığını belirtti. Aksoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi’nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.” dedi.

ÜRKEKLİKLE SUÇLADI

Aksoy istifa açıklamasında partisini ürkeklikle suçlayarak şunları söyledi:

“Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır. Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi’ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."