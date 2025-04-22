DEVA Partisi'nden flaş ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEVA Partisi'nden flaş ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti. İstifa nedenini sosyal medyadan açıkladı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ösen, şunları yazdı:

DEVA Partisi'nden flaş ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu

"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.

Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

Son Haberler
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
GÜRÜLTÜCÜLÜK
GÜRÜLTÜCÜLÜK
Atatürk ve devrimlere ihanet…
Atatürk ve devrimlere ihanet…
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR