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DEVA Partisi'nden istifa eden 100 üye AKP'ye geçti

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti. Geçenlerin rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:00
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DEVA Partisi'nden istifa eden 100 üye AKP'ye geçti

DEVA Partisi'nden istifa eden 100 üye AKP'ye geçti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Gerze’de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Soylu’nun konuşmasının ardından, Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AKP'ye üye olduklarını duyurdu.

İstifa eden İlçe Başkanı Gülsevin, “Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gülsevin'in istifası sonrası AKP rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı. (İHA)

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