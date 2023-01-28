DEVA Partisi'nden istifa eden 100 üye AKP'ye geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Gerze’de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Soylu’nun konuşmasının ardından, Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AKP'ye üye olduklarını duyurdu.

İstifa eden İlçe Başkanı Gülsevin, “Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gülsevin'in istifası sonrası AKP rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı. (İHA)