﻿DEVA Partisi'nden istifa etmişti. İYİ Partiye katıldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, mart ayının ortasında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. 5 Temmuz'da Akşener'in başdanışmanı olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı da olan Aydemir, İYİ Partiye katıldı. Aydemir’in rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

İYİ Parti’ye katılan Birol Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet, liyakat ve istişare temelinde yükselen yarınlar için siyasi hayatıma @iyiparti de devam edeceğim. Desteği ve inancı için sayın Meral Akşener'e teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.