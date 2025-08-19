Devasa bal kabağını görenler şaştı kaldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Devasa bal kabağını görenler şaştı kaldı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 85 kilogramlık devasa bal kabağı görenlerin ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde hem manav işleten hem de çiftçilik yapan Hüseyin Cepel, kendisine ait bahçede 85 kilogram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi. Yetiştirdiği bal kabağını dükkanına getiren Cepel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

2-009.jpg

Bahçesinde doğal sebzelerin yanında bal kabağı da yetiştirdiğini belirten Cepel, "Alemşahlı Mahallemizde kayınpederimin tarlasında yazlık doğal sebze için patlıcan, domates, biber ve diğer ürünleri taze olarak toplayarak ilçede kendimize ait manav dükkanında satış yapıyorum. Bh arada sebze bahçemin kıyısına bir kaç yerli bal kabağı tohumu atmıştık. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü dikkatimizi çekti. Kopardık Sarıgöl'de manav dükkanında süz olsun, dikkat çeksin diye sergilemeye koyduk. Büyük ilgi gördü" dedi.

Son Haberler
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası