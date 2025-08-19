Devasa bal kabağını görenler şaştı kaldı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde hem manav işleten hem de çiftçilik yapan Hüseyin Cepel, kendisine ait bahçede 85 kilogram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi. Yetiştirdiği bal kabağını dükkanına getiren Cepel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Bahçesinde doğal sebzelerin yanında bal kabağı da yetiştirdiğini belirten Cepel, "Alemşahlı Mahallemizde kayınpederimin tarlasında yazlık doğal sebze için patlıcan, domates, biber ve diğer ürünleri taze olarak toplayarak ilçede kendimize ait manav dükkanında satış yapıyorum. Bh arada sebze bahçemin kıyısına bir kaç yerli bal kabağı tohumu atmıştık. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü dikkatimizi çekti. Kopardık Sarıgöl'de manav dükkanında süz olsun, dikkat çeksin diye sergilemeye koyduk. Büyük ilgi gördü" dedi.