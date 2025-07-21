Devasa yılanlar tatilcilerin kabusu oldu



Zeytin ve badem bahçeleriyle ünlü ada, son haftalarda esrarengiz bir biçimde yılan istilasına uğradı. Yılanlar, sıcak hava ve doğal barınakların etkisiyle adanın büyük kısmına yayıldı.

Avrupa'nın en gözde tatil adalarından Mallorca, son günlerde sıra dışı bir istilayla mücadele baş etmeye çalışıyor. "İNMallorca Magazine" dergisine konuşan Simone S. isimli bir turist, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Gözlerimize inanamadık. Bahçede huzurlu bir öğleden sonra geçiriyorduk ki, yerdeki bir kanaldan yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir yılan çıktı. Kısa bir süre sonra, çok daha kalın ve neredeyse iki metre uzunluğunda ikinci bir yılan daha belirdi."

YILAN İSTİLASININ NEDENİ LİSTELENDİ

APAEMA'ya göre, başka hiçbir Akdeniz adasında böyle bir durumla ilgili bir veri yok

Dernek istinanın nedenine lişkin nedenleri şöyle sıralıyor; * Adadaki yüksek insan nüfusu ve turizm yükü,

* İklim değişikliğinin ekosistemi etkilemesi,

* Yeni türlerin adaya girişini engelleyemeyen yetersiz sınır kontrolleri.

Bu olay, sadece bir adanın sorunu değil. İklim krizinin etkileri sınır tanımıyor. Benzer sıcaklık artışları ve ekosistem bozulmaları, İstanbul gibi büyük şehirlerde de yılan vakalarının artmasına neden oldu.

