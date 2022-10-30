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Şevkülmeryemin neye iyi gelir?

Doğada birbirinden farklı yüzlerce bitki özü sağlığa şifa veriyor. Deve dikeni de onlardan biri. Peki deve dikeni çayının faydaları neler? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:26
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Deve dikeni neye iyi gelir?

Şevkülmeryemin neye iyi gelir?
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Bitki çayları tarih boyunca insanların şifa olarak kabul ettiği ürünlerden. Deve dikeni çayı da bu bitki çaylarından sadece biri. Deve dikeni çayının özellikle yüksek kolestrolü düşürücü etkisi biliniyor. İşte faydaları…

Yüzyıllardır halk tarafından "kenger otu" adıyla da biliniyor. Mor ve kırmızı renkte açan çiçeğe sahip. Akdeniz'e özgü bir bitki. "Şevkülmeryem" veya "Sütlü Kengel" gibi isimlerle de biliniyor. Tohumundan bitki çayı yapılan deve dikeni çok faydalı. Deve dikeni, yağların oksidasyonunu yavaşlatan bir madde olan antioksidan içeriğine sahip. Bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmanın en iyi yollarından biri bu bitkiyi demlemek.

Farklı hastalıkların tedavisinde destek tedavi olarak kullanılan deve dikeni çayı kolaylıkla ulaşılabilen bir ürün. İşte faydaları:

Kolesterol seviyelerini dengelemekte yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyelerinin kontrolünde tavsiye edilir.

İçinde bulunan omega-3 ve yararlı yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sütü arttırıcı etkisinden dolayı emziren annelerde tavsiye edilir.

Karaciğerde bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak karaciğerde meydana gelebilecek yağlanma sorununu engeller.

Alkol tüketiminden dolayı ciltte oluşan kızarıkları gidermeye yardımcı olur.

Sindirim sisteminin işlevini destekler.

Vücutta zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Deve dikeni çayı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sebeple bazı kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasını engellemekte yardımcıdır.

Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek cilt problemlerinin azaltılmasında destekleyici rol oynar.

Ciltte oluşabilecek akne problemlerini önlemeye yardımcıdır.

Deve dikeni çayı yağı eritmede önemli bir rol oynadığından kilo vermeye yardımcıdır.
Karaciğerin sağlığını destekler ve işlevini arttırır.

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