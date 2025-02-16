Deve güreşi kıran kırana geçti

Kaynak: İHA
Deve güreşi kıran kırana geçti

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde geleneksel deve güreşleri gerçekleştirildi. Havran Millet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Antalya'dan Çanakkale'ye kadar geniş bir bölgeden 150 deve katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan güreşlerde pehlivan develer kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran güreşseverler, heyecan dolu anlara tanıklık etti. Çeşitli müsabakalarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü de katılarak vatandaşlarla birlikte güreşleri izledi.

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