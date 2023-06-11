Devedikeninin az bilinen yararları

Doğada birbirinden farklı yüzlerce bitki özü sağlığa şifa verir. Peki deve dikeni çayının faydaları neler? İşte yanıtı…

Devedikeninin az bilinen yararları

Deve dikeni çayının özellikle yüksek kolestrolü düşürücü etkisi biliniyor. İşte yararları…

Yüzyıllardır halk tarafından "kenger otu" adıyla da biliniyor. Mor ve kırmızı renkte açan çiçeğe sahip. Akdeniz'e özgü bir bitki. "Şevkülmeryem" veya "Sütlü Kengel" gibi isimlerle de biliniyor. Tohumundan bitki çayı yapılan deve dikeni çok faydalı. Deve dikeni, yağların oksidasyonunu yavaşlatan bir madde olan antioksidan içeriğine sahip. Bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmanın en iyi yollarından biri bu bitkiyi demlemek.

Farklı hastalıkların tedavisinde destek tedavi olarak kullanılan deve dikeni çayı kolaylıkla ulaşılabilen bir ürün. İşte faydaları:

Deve dikeni çayı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sebeple bazı kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasını engellemekte yardımcıdır.

Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek cilt problemlerinin azaltılmasında destekleyici rol oynar.

Ciltte oluşabilecek akne problemlerini önlemeye yardımcıdır.

Deve dikeni çayı yağı eritmede önemli bir rol oynadığından kilo vermeye yardımcıdır.
Karaciğerin sağlığını destekler ve işlevini arttırır.

Kolesterol seviyelerini dengelemekte yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyelerinin kontrolünde tavsiye edilir.

İçinde bulunan omega-3 ve yararlı yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sütü arttırıcı etkisinden dolayı emziren annelerde tavsiye edilir.

Karaciğerde bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak karaciğerde meydana gelebilecek yağlanma sorununu engeller.

Alkol tüketiminden dolayı ciltte oluşan kızarıkları gidermeye yardımcı olur.

Sindirim sisteminin işlevini destekler.

Vücutta zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.

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