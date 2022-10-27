Bu oyunu İsmail Dümbüllü görseydi kıskanırdı. Devekuşu Kabare tiyatrosu 'out' Bu tiyatro 'in'. Dünyada Güneş tutuldu Beşiktaş'ta Güneş açtı fakat...

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş'ta bir tiyatro yaşandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunda toplandı ve teknik direktör Şenol Güneş hakkında fuzuli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sanki Şenol Güneş ile görüşme olmamış gibi Ahmet Nur Çebi toplantıda Şenol Güneş'i konuştu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada 'Benimle kimse görüşme gerçekleştirmedi' ifadelerini kullandı. Oysa ki yaklaşık 1 gün önce sızan videoda Şenol Güneş'in 'konuşmaya geldik' dediği teknik direktörlük görevi için Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Valerien Ismael'in ayrılığı ise dün gece saat 23.15'te açıklandı. Bu demek oluyor ki Beşiktaş'ta Valerien Ismael halen görevdeyken Şenol Güneş ile görüşme gerçekleşti.

Size bir hikaye anlatayım;

İsmail Dümbüllü, Türk tiyatrosunun büyük ustası. Orta oyunu ve tulüat sanatçısı.

Ustası Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu taşıdı. Sonra bunu 1968'de yine bir başka usta Münir Özkul'a devretti. Ondan Ferhan Şensoy'a, sonra Rasim Öztekin'e, ardından Şevket Çoruh'a geçti.,

Bu kavuk, çok önemli bir kavuk! Ustalığı gösteriyor.

Türk futbolunda da özellikle Beşiktaş'ta sergilenen oyun tam bir komedi!

İsmail Dümbüllü ve devamındaki ustalara saygısızlık olarak görülmesin. Onların da beğeneceği bir temaşa bu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktörlüğe getirdiği Şenol Güneş arasında geçiyor konu. Figüran da Valerien Ismael!

Valerien Ismael dün gönderildi, yerine Şenol Güneş resmen açıklandı değil mi?

Aslında bu aylar öncesinden belliydi.

Hatta 20 Eylül'de Yeniçağ'da Gürel Yurttaş imzasıyla yayımlanan yazıda Çebi'nin Şenol Güneş'i istediğini, Güneş'in de kendisinden takım çalıştırmak için izin isteyen yardımcısına "Bir yere gitme, benden haber bekle" dediğini belirtmişti.

Günler günleri kovaladı.

Ahmet Nur Çebi, ikide bir "Valerien Ismael'in arkasındayım" diyerek bugünlere geldi. Hatta geçen hafta bile bir "Arkasındayım" açıklaması daha yaptı.

Oysa herkes biliyordu "Arkasındayım" diyene ne olduğunu. Örnek mi; Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Önder Karaveli!

Yine herkes biliyordu Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geleceğini...

Oyunun son perdesi dün oynandı.

Her tarafta peş peşe haberler çıktı Valerien gidiyor, Güneş geliyor diye.

Ama ne Çebi doğruladı bunu ne de Güneş!

Hatta yönetimi topladı Çebi. İnanırsan; karar orada alındı. Hemen telefona sarıldı, Şenol Güneş'le şip şak anlaştı. Telefonda parayı sözleşmenin süresini bile konuşmuş iddiaya göre.

İşte böyle...

Dünyada Güneş tutuldu Beşiktaş'ta Güneş açtı! Güneş açarken de büyük oyunlar oynandı.

Şimdilik perde kapandı.

Bakalım tekrar ne zaman açılacak?

Ne zaman ki Çebi "Şenol Güneş'in arkasındayım" derse...

Bakalım o zaman ne olacak?

İsmail Dümbüllü'ye saygıyla...