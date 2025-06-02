Develi'de bıçaklı kavga; 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Develi'de bıçaklı kavga; 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı.


İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

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Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçak kullanırken, kavgada İ.S. (33) ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İ.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerinin de kavgaya karışan H.K.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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