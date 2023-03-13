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Devin ne demek? Devin isminin anlamı nedir?

Salı akşamları Show TV’de yayın hayatına başlayan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya Devin karakterine hayat veriyor. Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisinde Devin karakterini canlandırıyor olması arama motorlarında Devin isminin anlamı araştırılmasına neden oldu. Peki, Devin ne demek? Devin isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:10
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Devin ne demek? Devin isminin anlamı nedir?

Devin ne demek? Devin isminin anlamı nedir?
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Serenay Sarıkaya Aile dizisinde Devin karakterini canlandırıyor. Serenay’ın Devin ismini dizide açıklıyor olması arama motorlarında Devin isminin popüler olmasına neden oldu. Peki, Devin ne demek? Devin isminin anlamı nedir?

Aile dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ’a Serenay Sarıkaya Devin rolüyle eşlik ediyor. İlk bölümde Devin ismine dikkat çeken Serenay Sarıkaya sonrasında Devin isminin popüler olmasına sebep oldu. Peki, Devin isminin anlamı nedir?

DEVİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Devin isminin anlamı araştırıldığında Devin şu anlamlara geliyor:

1. Hareket, kımıldanış.

2. Çaba, gayret.

Devin genel olarak hareketli ve gayretli kişileri temsil eden bir ifadedir. İsim olarak son zamanlarda çok tercih edilen bir isim olan Devin, diğer dillerde de kullanılan bir kelimedir.

DEVİN KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Devin ismi Kuran-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır.

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