Devin Özek'ten taraftara müjde! Transfer için gün verdi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, sarı lacivertlilerin transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Özek, "Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Scouting transferi için de uğraştıklarını dile getiren Özek, "Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra scouting faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda farklı oyuncularla temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

NİKO JANKOVİC AÇIKLAMASI

Transferlerden taraftarların tepkisi nedeniyle vazgeçmediklerini söyleyen Özek, "Şunu da belirtmek isterim ki herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisiyle vazgeçtiğimiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle olması da mümkün değildir. Transfer takvimimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda adımlarımızı en doğru zamanda atacağız. Temsil ettiğimiz Fenerbahçe kimliğine dair sorumluluğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

???? "Herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisiyle vazgeçtiğimiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



????️ HT Spor muhabiri Esra Köse, Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek'in yaptığı özel açıklamaları aktardı. pic.twitter.com/CoIgNewTfw — HT Spor (@HTSpor) August 11, 2025

'RAKİBİMİZ İÇİN CEHENNEME DÖNECEK'

Devin Özek, Feyenoord maçı için şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzde Feyenoord maçı var. Jose Mourinho'nun da söylediği gibi taraftarımızın desteğiyle rakibimiz için cehenneme dönecek bir atmosfer ile turu geçeceğimize inancım tam. Hep beraber evimizde güzel bir atmosfer oluşturalım ve turu beraber geçelim. Şimdi hep birlikte takımımızın yanında olalım."