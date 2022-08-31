Son birkaç gündür okuduğum iki haberi düşünüyorum.

Biri herkesin tartıştığı AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eşi eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın kurduğu borsa manipülasyonu ve rüşvet düzeni.

Diğeri ise ucuz marketler zincirlerinin bir şubesinden kaşar peyniri çalmaya çalışan iki kişinin görüntüleri.

Herhalde memleketi daha iyi özetleyen başka bir durum olamazdı.

Büyük yazar Tolstoy bile bugün yaşasa yoksulluğumuzu anlatacak kelime bulamayabilirdi.

Ama ben bu rüşvet çarkıyla ilgili bulduğum çarpıcı belgeler ışığında birkaç kelam edeceğim.

Hem de çok çarpıcı.

Tek cümleyle özetlersek, iddiaların hedefindeki isimler, kurdukları şirketler ile 1 liradan aldığı hisseleri 11 liradan halka arz ediyor, 15 günde hisseler 31 liraya yükseliyor.

Taak! Milyonlar cebe indiriliyor.

Öyle devir teslim oyunları var ki, başınız dönecek.

Gelin anlatayım.

Her şey AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eşi eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın boşanma kararı alması ile başladı.

Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği eşinden 50 milyon maddi 20 milyon da manevi tazminat talep etmişti.

Haliyle herkes bu zenginliğin kaynağını merak eder oldu.

Ünsal Ban, eşinin iftiralarla dolu bir dilekçe ile boşanma talebinde bulunduğunu öne sürerek, başına bir şey gelirse sorumlusunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceki başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu olacağını duyurunca ipin ucu gelmeye başladı.

Çünkü tam bu sırada Sedat Peker, Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu ve abisi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında bir dizi rüşvet ağı iddialarında bulundu.

İddialarda yer alan iş insanı Mine Tozlu Sineren HALK TV'de katıldığı programda bunları doğruladı. Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise iddiaları yalanladı. Adı geçen Cumhurbaşkanı Danışmanı sağlık gerekçesi ile görevinden istifa etti.

Bir gerçek var.

Ne yazdığımız sütunlar ne de çıktığımız televizyon programları mahkeme değil ve bizler de savcı değiliz. Ancak bizlerin kamu yararı adına gerçekleri ortaya çıkarmak gibi bir görevi var.

Vatandaşımızı Sedat Peker ve iddialarına mahkûm edemeyiz.

Şimdi adım adım gidelim.

Zira işler çok karışık.

Sedat Peker'in iddialarında bir firma ismi yer aldı: Maya Eğitim Danışmanlık

İddiaya göre bu firma Zehra Taşkesenlioğlu'na ve Milli Eğitim müdürlüğünde görevli kardeşi Nesrin Taşkesenlioğlu'na ait. Bu firma ile abisinin SPK Başkanı olduğu dönemde danışmanlık hizmeti verdiği, AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak ihaleler aldığı iddia edildi.

Yine Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma için mahkemeye verdiği dilekçede kocasının pasif haldeki şirketleri aktifleştirdiği ve yönettiğini iddia ettiği şirketler var.

Bu aktif hale getirilen şirketlerin isimleri: Mengen Organik Tarım Hayvancılık ile Dentak Eğitim ve Danışmanlık.

Gelin MAYA Eğitim adlı firma ile yola çıkalım...

21.04.2005 tarihinde kurulmuş şirket. Sermayesi 20 bin TL. 2010 yılında sermayesi 100 bin TL yapılıyor.2019 yılın geldiğimizde şirketin sermayesi 500 bin TL olmuş ve kardeşler hisselerini Ahmet Karakaş'a devretmişler. Bu sırada kardeşlerin soyisimleri değişmiş.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Nesrin Kakırman olmuş.

Ahmet Karakaş kim?

Ünsal Ban'ın şoförü.

18 Mart tarihinde Maya adlı firma Ankara'ya taşınıyor.10 Kasım 2020 tarihinde firmanın yüzde 99'u Mengen Organik Tarım Hayvancılık adlı firmaya devrediliyor.

Yüzde 1 hissesi yine şoför Ahmet Karakaş'ta kalıyor. 2022 tarihinde Ahmet Karakaş kalan hissesini Hüseyin Başak'a devrediyor.

Maya adlı firmanın Ticaret Sicil gazetesindeki işlemleri böyle...

Sedat Peker'in iddialarında yer alan ihaleler var.

Maya araştırma adlı firma toplamda 5 ayrı kurumdan 1.6 milyon TL olan 9 ihale almış. Eti Maden işletmeleri, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul Otobüs A.Ş., Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, İstanbul İl Özel İdaresi.

Ancak işin ilgi çeken kısmı şimdi başlıyor.

Maya adlı firmanın İstanbul adresinde bir firma daha var ve ortağı yine Zehra Taşkesenlioğlu. Ortağı dedim bilerek çünkü diğer ortağı Necati Altın.

Hali hazırda MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Necati Altın ile görüştüm. Ortaklığı doğruladı ama ortaklığın çok eski olduğunu ve firma ile hiçbir iş yapılmadığını belirtti.

Peki...

MAYA adlı firma kime devredilmişti?

Mengen Organik Tarım adlı firmaya. Sahibi Ünsal Ban.

Ticaret Sicil Gazetelerini tek tek okudum.

Mengen Organik Tarım Ankara'ya bir şube açıyor. Şube yetkilisi olarak İhsan Serkan Kazancık gözüküyor. Kimdir bu kişi diye bakınca KAP'a bildirimde özgeçmişini gördüm.

Bu kişi 2012-2016 yıllarında Türk hava Kurumu Üniversitesi Satın alma müdürü olarak çalışmış. Yani Ünsal Ban'ın rektör olduğu dönem.

Burada da karşıma YCL Holding çıktı.

Çünkü bu kişi 2018-2020 yılları arasında YCL Holding adlı kuruluşta çalışmış.

Holdingi araştırırken ne göreyim?

Mengen Organik Tarım adlı firmanın ve tesisin ortağı bu holdingmiş. YCL ismi "YÜCEL" soy isminin kısaltılması.

Firmanın çalışan bir internet sitesi yok. Sosyal Medya Hesaplarında Mengen Organik Tarımın reklamı yapılıyor. Firma ismini araştırdığınızda karşınıza Dünya gazetesinin bir haberi çıkıyor.

YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün YCL Petrol ve Madencilik şirketi olarak birçok alanda yatırımlarını hızlandırdıklarını ve halka arz için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirmiş.

Firma sahipleri kim diye baktığımızda 2014 kuruluşlu firmanın sahipleri Fatma Yücel ve Halil Yücel olarak karşımıza çıkıyor.

İşte bundan sonrası daha da karmaşık...

KAP'tan Borsa İstanbul A.Ş.'nin Fatma Yücel ve Ali Yücel hakkında kısıtlama tedbirlerini gördüm. Sonrasında ise Borsa Gündem adlı internet sitesinde ve Bakırköy gazetesi adlı sitede Yücel ailesi hakkında SPK'nın yaptığı suç duyuruları listesi var.

Bildiğiniz manipülasyon şüphesi nedeniyle 13 Kasım 2009'da, 18-28 Eylül 2009 dönemini ve farklı dönemleri kapsayan 19 suç duyurusunda bulunulmuş.

Devamında da bu isimler hakkında piyasalarda geçici işlem yasağı getirilmesine karar verilmiş.

Yani Ünsal Ban'ın Mengen Organik Tarım adlı firmasının ortağı firmanın kurucuları borsa manipülasyonlarında cezalar almış.

Gelelim şimdi Zehra Taşkesenlioğlu'nun bahsettiği diğer firma Dentak adlı danışmanlık firmasına.

Firmanın eski unvanı Ube Eğitim. 2015 tarihinde isim değiştiriyor. Ortakları Kemal Akkaya, Ünal Ban, Serap Daş,Cevdet Bayrak ve Ünsal Ban olarak geçiyor.

4 Temmuz 2016 tarihinde bu isimlerin tamamı hisselerini Mengen Organik Tarım adlı firmaya devrediyor. Müdür yine şoför Ahmet Karakaş oluyor.

Kemal Akkaya ismi tanıdık geldi.

Patronlar dünyası adlı sitede 23 Mart 2021 tarihli haberde geçiyordu ismi.

Sitede çıkan habere göre 4 ay önce 1 liradan satılan hisseler 11 liradan halka arz edildi, 15 günde hisseler 31 liraya yükseldi.

4 ay önce 4 milyon 690 bin liraya alınan hisseler bugün 145 milyon liranın üzerinde bir değere sahip. Ö. Akkaya (Kemal Akkaya'nın eşi) 4 ay önce yaklaşık 3 milyon liraya aldığı hisseleri 22 Mart itibarıyla 31.320 lira olan kapanış fiyatından satsa yaklaşık 91 milyon lira yapıyor.

4 ayda 87 milyon lira kâr!

Borsa tarihine geçecek operasyonlardan biri olarak gösterilen işlemler. Ayrıca tahsisli olan 15 milyon 242 bin 500 adet hisseden yaklaşık 14 milyon lotunun tanıdık eş dost hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.

Bu iddialar çok ciddi iddialar. Bununla ilgili KAP'ın işlem yapıp yapmadığını araştırdım ulaşamadım.

Kemal Akkaya'yı aradım sordum.

Dentak adlı firmadaki ortaklığını doğruladı ve firmanın ortaklığından ayrıldığını, ayrılış nedeni olarak ise firmanın beklentileri karşılamadığını belirtti.

Patronlar Dünyası adlı sitede çıkan haberi de sordum. Haberlerin art niyetle yapıldığını belirterek, tamamının yanlış olduğunu, haberdeki gibi iddiaların olması durumunda bunun çoktan KAP'ta yayınlanacağını belirtti.

Haberde yer alan iddiaya göre 1 liradan alındığı belirtilen hisseleri 5 liradan aldığını, 11 lira denilen hisselerin de 10 liradan halka arz edildiğini söyledi. Hisseler için 15 milyon TL ödediğini aktardı. Oyak Yatırım'da uzun süre çalıştığını, 30 yıllık sektör deneyimi ve "melek yatırımcı" olduğunu, ödül alması gerekirken itibar suikastı yapıldığını belirtti.

Bakın bu olayların özetleyebildiğim kadarı...

Ancak isimlerin hepsi bir biri ile bağlantılı. Adı geçen çoğu isme Borsa'da manüpilasyon yaptığı iddiası ile SPK tarafından suç duyurusunda bulunmuş, ceza almış, raporlara girmiş. Küçük yatırımcı borsada işlem gören bu tür şirketlerin hareketleri ile kazandığına seviniyor, zarar ettiğinde ise kahroluyor.

Ancak işin arka yüzünde türlü işler dönüyor.

Yazıktır.

Bu dosyaya bakacak savcıların işi çok kolay. Hepsi gün gibi ortada duruyor.

Ama bakacak savcı var mı?