Devlet Bahçeli'den gündem değiştirecek açıklama geldi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortalığı sallayacak açıklaması geldi. Bahçeli'nin TÜRKGÜN'deki değerlendirmesinde iktidara yeni bir anayasa çağrısında bulundu. Bahçeli'nin bu çıkışı ise Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon’un paralel şekilde hem Türkiye'de hem Suriye'de yeni anayasa hazırlandığı iddiasını akıllara getirirken, bu anayasanın ana olgusunun Kürt asıllı vatandaşlar olduğunun altını çizdi.

BAHÇELİ: YENİ BİR ANAYASA İLE DARBE KALINTILARI TAMAMEN TEMİZLENEBİLECEKTİR

Anayasa değişiliği tekrar gündeme gelmeye başladı. İmamoğlu'nun tutuklanmasını konuştuğumuz bugünlerde bir süredir istirahatta olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündemi değiştirecek açıklma geldi. Bahçeli'nin 'anayasa çağrısı' dikkat çekti. Bahçeli, TÜRGÜN'de yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kuşkusuz ki Türkiye bu güne kadar çok önemli demokratik ve ekonomik reformlara imza atmıştır.

Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yönetim istikrarını, temsil adaletini ve uzlaşma kültürünü tesis eden yapısını daha da kurumsallaştıracak atılımları yapmak 28’nci dönem TBMM’nin önemli bir sorumluluğudur. Bu kapsamda; devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında siyaset alanını genişletecek, katılımı artıracak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, parti üyeliğini sağlam teminatlara bağlayacak, siyasette etik ve ilkeyi hâkim kılacak değişiklikler hayata geçirilebilecektir. Toplumsal temsili her alanda yaygınlaştıracak, yasama yürütme ilişkisini güçlendirecek, denge ve denetimi daha da etkinleştirecek düzenlemeler yapılabilecektir."

SURİYE İLE ANAYASA BENZERLİĞİ İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Devlet Bahçeli’nin anayasa çağrısı Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon’un T24’e yaptığı açıklamayı getirdi. Önhon, hem Türkiye'de hem Suriye'de yeni anayasa hazırladığını öne sürerken, “Şu bir gerçek ki bu iki ülkede olan bitenler bir şekilde birbirini etkileyecek. Yani bunlar bana göre bir bütünün parçası. Hem Türkiye'de hem Suriye'de yeni anayasa hazırlanıyor. Bu yeni anayasanın temel olgularından biri de Kürt asıllı vatandaşlar. Yani orada bir şey olduğu takdirde, buradaki insanlar emsal olarak gösterebilir mi acaba? Belki bir noktada insanlar, ‘Orada bu kabul edildi, burada niye kabul edilmiyor?’ gibi sorular soracak. Yani ‘Biz burada bunu yaparız, orada öyle olmalı’ diye bakıldığını görüyorum” demişti.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ AKILLARA GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı 2028 Genel Seçimleri'nde ise Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabilmesi için anayasa değişikliği şart olduğu biliniyor. Bahçeli'nin anayasa çıkışı ise akıllara Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabilmesini getirdi.