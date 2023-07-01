Devler Bradley'in peşinde. Genç yıldız için devreye girdiler

Lyon formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bradley Barcola'nın devler peşine takıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibi PSG ve Alman ekibi Leipzig, Bradley Barcola için devreye girdi.

Şu sıralar Fransa U21 Milli Takımı ile turnuvada yer alan oyuncu için, iki kulüp yetkilileri de oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti.

Henüz kesin bir karar olmasa da Lyon'un oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği belirtildi.



Sağ kanatta oynayan Barcola'nın piyasa değeri 18 milyon euro olarak yer alıyor.



Barcola, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 35 karşılaşmaya çıkarken 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.