﻿En kritik haftanın oynanacağı Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Son 16 turuna yükselen 12 takım geride kalan 5 haftada belli olmuştu.

Gözler, bileti alacak son 4 takımda olacak. İşte haftanın programı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 1 Kasım Salı A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Napoli, Club Brugge, Bayern Münih, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool ve Porto adını son 16 turuna yazdırdı. Gözler, Devler Ligi'nda üst tura çıkacak son 4 takım ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekiplerde olacak.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları ise 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

1 Kasım Salı:

20.45 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz)