Devler Ligi’nde sezonun oyuncusu Dembele

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek tarihinde ilk kez Devler Ligi'ni kazandı. Paris Saint-Germain'in Fransız yıldız Ousmane Dembele sezonun oyuncusu seçildi.

Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 gol atarken 6 asist yaptı. Dembele bu sezon oynadığı 49 maçta 33 gol atarken, 15 asist yaptı.

Final maçının oyuncusu seçilen Desire Doue ise sezonun genç oyuncusu seçildi. Sezon başında Rennes'den 50 milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol, 4 asistle 10 gol katkısı yaptı.