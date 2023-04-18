Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler. Çeyrek finalde kritik maçlar

Editör: Hamza Özalkuş
Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalistleri, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar ile belli olacak.
Bugün 2 karşılaşma oynanacak.
Chelsea, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. İlk mücadeleyi Real Madrid, 2-0 kazanmıştı.
Bir diğer karşılaşma ise Napoli ile Milan arasında oynanacak. İki İtalyan devinin karşılaşmasının ilk maçını Milan, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
İşte program şu şekilde;
Bugün:
Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)
Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)
19 Nisan:
Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)
Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)