‘Devlet, afetin sorumluluğunu vatandaşa yükledi’ CHP imar barışını meclise taşıdı

Yeşil verdiği soru önergesinde, 1948 yılından bugüne kadar 20’den fazla imar affı çıkarıldığını ve 2018 yılında çıkartılan 3194 sayılı imar affına eklenen geçici 16’ncı maddeye dikkat çekti. Geçici 16’ncı maddede "...yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" maddesinin devlet eliyle milyonlarca kat malikini sorumlu kıldığını ve imar affı ile ruhsatlandırılarak yıkılan binaların nasıl bir idari soruşturma geçireceğini Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a sordu.

DEVLET, AFETİN SORUMLULUĞUNU VATANDAŞA YÜKLEDİ.

Yeşil, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaşadığımız felaketin üzerinden günler geçtikçe yeni gelişmeler ile karşılaşmaktayız. Bunlardan bir tanesi de yıkılan bazı yapıların müteahhitlerinin göz altına aldığını, bazıların ise tutuklandığı yönünde haberlerdir. Ancak son çıkartılan imar affında geçici madde 16 olarak eklenen ‘yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır’ maddesi imar affı ile ruhsatlandırılan ve deprem nedeniyle yıkıma uğrayan binaların soruşturmalara tabi tutulup tutulmaması sorusunu akıllara getirmektedir.

Devlet ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların deprem sorumluluğunu üstlenmeyerek, afet sorumluluğunu yurttaşa yüklendiğini belirten Yeşil, “birçok müteahhittin göz altına alınması gerçek sorumluların hesap vermekten kaçması anlamına gelmemelidir. Asıl soruşturulması ve yargılanması gerekenin deprem gerçeği ortayken milyonlarca depreme dayanıksız binayı kontrol dahi etmeden ruhsat veren siyasi iradedir. Birkaç müteahhit tutuklanarak adeta ‘cambaza bakın oyunu’ sergilenmektedir. Burada önce bu zihniyet yargılanmalıdır” dedi.

CHP’Lİ YEŞİL’DEN, BAKAN KURUM’A SORU ÖNERGESİ

CHP’li Yeşil, Çevre, Şehircilik Ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için verdiği önergesinde şunları sordu:

1-Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen depremde 2018 yılında ‘imar barışı’ yasasıyla kayıt altına alınan kaç bina yıkılmıştır? İllere göre dağılımı nedir?

2-11 ili kapsayan deprem bölgesinde yıkılan binaların soruşturması kapsamında birçok müteahhittin gözaltına alınması kamuoyunun malumudur, bu kapsamda ‘imar barışı’ ile ruhsatlandırılan binaların yıkılması hususunda bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

3-İmar barışında 3194 sayılı İmar Kanuna getirilen geçici madde 16’da “yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.” ifadesi nedeniyle kat maliklerinin göz altına alınması ya da soruşturma geçirmesi söz konusu mudur?

4-Bölgede faaliyet gösteren inşaat firmaları, yapı denetim şirketleri, belediye yetkililerinin mal varlıklarına ihtiyati tedbir kararı çıkarılmış ve bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş midir?