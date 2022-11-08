8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Devlet Bahçeli AKP’ye hangi vasfı yükledi. Halbuki AKP’nin geçmişi de bugünü de yarını da belli. Gazeteci Tolga Şahin aç

Devlet Bahçeli AKP’ye hangi vasfı yükledi. Halbuki AKP’nin geçmişi de bugünü de yarını da belli. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:51
Takip Et

Devlet Bahçeli AKP’ye hangi vasfı yükledi. Halbuki AKP’nin geçmişi de bugünü de yarını da belli. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı

Devlet Bahçeli AKP’ye hangi vasfı yükledi. Halbuki AKP’nin geçmişi de bugünü de yarını da belli. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
+
Aa
-

Millet İttifakı’nı “terörle iş birliği yapıyorlar, HDP ile ortaklık kuruyorlar” şeklinde suçlayan AKP’nin Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı önünde HDP heyetiyle görüşmesi sonrası gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çevrilmişti.

Bahçeli grup toplantısında konuştu. HDP ile AKP’nin görüşmesinin “doğal” olduğunu belirten Bahçeli, “Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur” ifadelerini kullandı.

Zaten Bahçeli geçmişte de bebek katili APO’nun kardeşi Osman Öcalan’ın da TRT’ye çıkmasına ses çıkarmamıştı. HDP ziyaretine de ses çıkarmaması hiç şaşırtıcı değil açıkçası.

Bahçeli’nin grupta söylediği başka bir cümle vardı ki akıllara zarar!

Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili konuşan Bahçeli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Şaka gibi bir cümle. Ekran başında dinlerken dondum kaldım.

Atatürk’ün emanetlerine Cumhur İttifakı mı sahip çıkıyor?

Bunu nasıl yapıyorlar?

Atatürk’e ve İnönü’ye iki ayyaş diyerek mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’e halkı kandıran lider derken mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Harf Devrimi bizi bir gecede cahil yaptı derken mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’ün manevi mirasına her fırsatta saldırarak mı?

Saldıranlara ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’ün elleri öpülesi annesiyle ilgili ahlaksız iftiralar atan fesli deliye büyük tarihçi diye-saygı duyarak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Atatürk’ü yok sayarak mı?

Atatürk’e hakaret eden partilileri yeni görevlere atayarak mı?

Atatürk’ün Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü inkar edenlere makam mevki vererek mi?

Atatürk’e “Zalim ve kafir” diyen imamlara ses çıkarmayarak mı?

Hutbelerde Atatürk’ü yok gören diyanete eğitim yatırımlarından iki kat bütçe ayırarak mı?

İnatla “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” diyenlerle mi Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkıyorsunuz?

Her fırsatta Atatürk’e ve onun emanetleri devrimlerine saldırmaya fırsat kollayanlarla mı bu emanetlere asla leke sürdürmeyeceksiniz!

Anlıyorum bir ittifak içindesiniz ve bunu bozmak istemiyorsunuz ama…

Vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakın!

Siz MHP olarak Atatürk ilkelerini benimsemiş ve bu ilkelerin savunucusu olabilirsiniz. Ama ortağınız partinin geçmişi de bugünü de yarını da belli!

Atatürk karşıtlarının ve Atatürk karşıtlarına ses çıkarmayanların bir araya geldiği bir parti AKP!

Sizin tek başınıza Atatürk’ü ve devrimlerini savunuyor oluşunuz İttifakın ortak görüşü olmadığı gibi bu konuda AKP’yi de aklamaz!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.