Devlet Bahçeli AKP’ye hangi vasfı yükledi. Halbuki AKP’nin geçmişi de bugünü de yarını da belli. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı

Millet İttifakı’nı “terörle iş birliği yapıyorlar, HDP ile ortaklık kuruyorlar” şeklinde suçlayan AKP’nin Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı önünde HDP heyetiyle görüşmesi sonrası gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çevrilmişti.

Bahçeli grup toplantısında konuştu. HDP ile AKP’nin görüşmesinin “doğal” olduğunu belirten Bahçeli, “Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur” ifadelerini kullandı.

Zaten Bahçeli geçmişte de bebek katili APO’nun kardeşi Osman Öcalan’ın da TRT’ye çıkmasına ses çıkarmamıştı. HDP ziyaretine de ses çıkarmaması hiç şaşırtıcı değil açıkçası.

Bahçeli’nin grupta söylediği başka bir cümle vardı ki akıllara zarar!

Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili konuşan Bahçeli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Şaka gibi bir cümle. Ekran başında dinlerken dondum kaldım.

Atatürk’ün emanetlerine Cumhur İttifakı mı sahip çıkıyor?

Bunu nasıl yapıyorlar?

Atatürk’e ve İnönü’ye iki ayyaş diyerek mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’e halkı kandıran lider derken mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Harf Devrimi bizi bir gecede cahil yaptı derken mi?

Diyenlere ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’ün manevi mirasına her fırsatta saldırarak mı?

Saldıranlara ses çıkarmayarak mı?

Atatürk’ün elleri öpülesi annesiyle ilgili ahlaksız iftiralar atan fesli deliye büyük tarihçi diye-saygı duyarak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Atatürk’ü yok sayarak mı?

Atatürk’e hakaret eden partilileri yeni görevlere atayarak mı?

Atatürk’ün Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü inkar edenlere makam mevki vererek mi?

Atatürk’e “Zalim ve kafir” diyen imamlara ses çıkarmayarak mı?

Hutbelerde Atatürk’ü yok gören diyanete eğitim yatırımlarından iki kat bütçe ayırarak mı?

İnatla “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” diyenlerle mi Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkıyorsunuz?

Her fırsatta Atatürk’e ve onun emanetleri devrimlerine saldırmaya fırsat kollayanlarla mı bu emanetlere asla leke sürdürmeyeceksiniz!

Anlıyorum bir ittifak içindesiniz ve bunu bozmak istemiyorsunuz ama…

Vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakın!

Siz MHP olarak Atatürk ilkelerini benimsemiş ve bu ilkelerin savunucusu olabilirsiniz. Ama ortağınız partinin geçmişi de bugünü de yarını da belli!

Atatürk karşıtlarının ve Atatürk karşıtlarına ses çıkarmayanların bir araya geldiği bir parti AKP!

Sizin tek başınıza Atatürk’ü ve devrimlerini savunuyor oluşunuz İttifakın ortak görüşü olmadığı gibi bu konuda AKP’yi de aklamaz!