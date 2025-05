Aylar sonra konuşan Bahçeli'den 'yeni milli kimlik' çıkışı! Konuşurken zorlanması dikkat çekti

4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu programda ilk olarak anıta karanfil bırakan Bahçeli aylar sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek konuşma yaptı.

Konuşurken zorlandığı görülen ve sık sık öksüren MHP lideri Bahçeli’nin ‘yeni bir milli kimlik’ sözleri dikkat çekti.

Bahçeli’nin konuşması şu şekilde:

Gerçekten bir şeyin vakti vardır. O vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrı ile tebarüz etmektedir.

Ülkücü şehitler, fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Hiçbir şehidimiz ve gazimiz, günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi olmadı. Vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktır. Fildişi kulelerine değil, kahramanlığın zirvesine tırmandılar.

Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkâm kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil, davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular. Dava adamlığının kitabını, deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar.

Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Toprağımızda iyi olmayanların, tohum saçılan emekleri inkar edenlerin, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin, bugünlerde maske takıp milliyetçi ülkücü hareketi hayasız ve haksızca suçlaması, bilinmelidir ki öncelikle şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.

Bugünlerde maske takıp MHP haksız ve hayasız şekilde suçlaması bilinmelidir ki şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir. Türkiye Yüzyılı ile yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

