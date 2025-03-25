Devlet Bahçeli bu hafta da yok! Ne zaman geleceği belirsiz... En son 28 Şubat’ta kürsüye çıkmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir geçirdiği operasyon nedeniyle partisinin grup toplantısını gerçekleştiremedi. Bahçeli, en son 28 Ocak’ta son grup toplantısını düzenlemişti. Bugün ise Bahçeli, rahatsızlığından dolayı 8’inci grup toplantısını yapamadı.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI?

Bahçeli, en son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında konuşmuştu. 1 ayı geçen süreç içerisinde Bahçeli’nin 7 grup toplantısı yapamadı. Bugün ise ‘grup toplantısı yapılacak mı?’ soruları merak konusu oldu. Bahçeli, 8’inci toplantıyı da gerçekleştirmedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli’nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti. Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla duyurulmuştu. Yalçın, grup toplantısının Bahçeli'nin yakalandığı"öksürük rahatsızlığı" nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti.

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği belirtilmişti. Tedavisi sona eren Bahçeli'nin hastaneden taburcu edildiği açıklanmıştı.

Bahçeli bir süredir evinde istirahat ediyor.