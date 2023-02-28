Bahçeli bu kez de depremzedeleri azarladı. Dağılın gidin indirin şunları!

Büyük depremin merkezi Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzede Elbistanlılarla tartıştı.

"DAĞILIN GİDİN"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Bahçeli'nin slogan atan ve pankart asan vatandaşlara "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak dağılın gidin, indirin şunları" dediği görülüyor.

Bir vatandaş ise Bahçeli'ye "Sayın Devlet Bey, 2019'da biz cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor." ifadelerini kullanıyor

SOYLU VE ÜNAL ARAYA GİRDİ

Kalabalığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı.

İşte o anlar: