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Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında canlı yayında konuşuyor.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:37
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Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor

Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmalarından bazı detaylar şöyle;

-Acımız kaybımız ne kadar fazla olursa olsun onları hafifletecek mahşeri vicdan ayaktadır. Devlet, milletiyle bir ve beraber olmuş mağduriyetlerin geniş etkisi giderilmeye başlanmış, çok ciddi mesafeler alınmıştır. Umutlar dirilmiştir. Bizim anlayışımızda insan insana candır, kandır, dayanaktır, hayattır.

Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. 85 milyon aynı duyguda kilitlenmiştir. Hiçbir mazlum insanımızı darda ve zorlukta bırakmama hakimdir. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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