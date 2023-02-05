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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:10
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Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı detaylar şöyle:

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bağımsızlığımızın simgesi, mavi göklerin süsü burada Tekirdağ'da. Gazi Mustafa Kemal'in kurucu değerleri bizimledir, bize emanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgası egemenliktir. Kurucu felsefenin damarı eşitliktir. Kökü çok eskiye dayanan ortaklık bağları tasa ve neşede kenetlemiştir. Türk milleti bağımsızlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. 115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur.

Türkiye parmak sallayarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Küresel senaryolara diplomatik ablukalara karşı duracak mıyız? Tekirdağ evet diyorsa bu zillet cephesi nesine güveniyor.

'HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR'

115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

Sandık New York’ta kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır. Bunlar aferini Batı’dan beklesin bize milletimiz, Tekirdağ’ın sevgisi yeterlidir.

Bunları ortak mutabakat metninde FETÖ’ye af, PKK'ya açık çek, uzatılmış el vardır. İP Türkiye’nin duruşunu sakatlamanın, PKK ile müzakere oluşturmaya bakmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu Film repliklerinde kendine replik belirleyecek kadar ucuzlamıştır. Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Ben Kemal'im diyorsa biz Türk milletiyiz.

'KILIÇDAROĞLU GELSE NE YAZAR MEYDAN OKUYORUZ'

Kılıçdaroğlu gerçek hayat ile film sahnelerini karıştırmaktadır. Geleceği varsa göreceği de vardır. Geçen hafta parti binasına afiş asıp eleştiriler sonrası indirmiştir. Siyaset yapmak yerine film sahnelerinde olmaktadır. Kılıçdaroğlu gelse ne yazar meydan okuyoruz. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar.

Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Ele geçirilemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

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hilmi
5.02.2023 16:57
topyekün bir hesaplaşma olacak  
 
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