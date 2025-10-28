2’inci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması için ilk başta kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ederek bir çıkış gerçekleştirmişti. Öcalan’ın fesih çağrısı, Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silahların yakılmasıyla süreç ilerlemişti.

TBMM’de kurulan komisyon ile devam eden süreçte son olarak terör örgütü PKK, Türkiye sınırından çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

BAHÇELİ: YENİ YÜZYILA MÜHÜR VURACAKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında bile "Terörsüz Türkiye” sürecine değindi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN PROVOKASYON UYARISI

“Terörsüz Türkiye” sürecine dair provokasyon uyarısında bulunan Bahçeli, “Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır.” dedi.