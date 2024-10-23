Devlet Bahçeli Dervişoğlu'nun fırlattığı iple poz verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Öcalan’ın çıkışı sonrası Devlet Bahçeli’ye urgan ipi fırlatmıştı. MHP, İyi Parti’den fırlatılan idam ipini istedi.

MHP’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda Devlet Bahçeli, sabah kendisine fırlatılan urgan ipiyle poz verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün gerçekleştirilen grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışına sert tepki gösterdi.

Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında terörist başı Öcalan’ın Meclis’e gelerek konuşma yapmasını belirterek “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin bu sözlerine tepki yağarken İyi Parti’den dikkat çeken tepki geldi. Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde ‘Öcalan’ın idamı' çağrısına gönderme yapan Dervişoğlu, “Al bunu başının ucuna as" diye seslenerek urgan ipini kameralar önünde fırlattı.

Dervişoğlu’nun bu çıkışı sonrası Bahçeli’den karşı hamle gelerek İYİ Parti’den urgan ipini istendi.

İyi Parti urgan ipini göndermesinin ardından Devlet Bahçeli odasına astığı urgan ipiyle poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.