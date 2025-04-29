Devlet Bahçeli esti gürledi! Deprem profesörüne ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli esti gürledi! Deprem profesörüne ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6.2'lik depremin ardından "En mantıklısı İstanbul'u terk etmek" diyen Celal Şengör'e ateş püskürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul depremi sonrası açıklamaları sebebiyle Celal Şengör'ü hedef aldı.

Bahçeli, "İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur; kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz" dedi.

"İŞGAL ARTIKLARI..."

İstanbul'u sarsan 6.2'lik depreme ve sonrasında uzmanların yaptığı açıklamalara hakkında da konuşan Bahçeli, isim vermeden "Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" çıkışında bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi.

MHP lideri, "İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur; kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir. Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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