Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıllar boyunca milyonlarca dinleyicisi olan Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye binlerce insan akın etti.

Tayfur'un cenazesine, Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve yıllardan beri kendisine hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

BAHÇELİ TAYFUR'UN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Tayfur’un öldüğünü öğrendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü" ifadelerini kullanan Bahçeli, Tayfur'un cenazesine katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Tayfur'un tabutu omuzlara alındı. Bahçeli, Tayfur’un tabutuna omuz verdi.

Cenazeye on binlerce kişinin katılması nedeniyle siyasiler bile zorlukla ayakta durabildi. Tabutun yoğun kalabalık sebebiyle elden ele cenaze aracına taşındı.

MHP Lideri Bahçeli, daha sonra büyük bir zorlukla aracına gidebildi. MHP'liler Devlet Bahçeli için geçiş koridoru açtı. Bahçeli'nin zor ayakta durduğu görüldü.