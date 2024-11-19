Devlet Bahçeli'den teğmenler çıkışı: Karara saygı duymalıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını yalanladı. Bahçeli, toplantı sonrası muhabirlerin 'Teğmenlere soruşturma açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt verdi. Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duymalıyız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene daha tebligat gönderildi. Ancak daha sonra Teğmen Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç, Teğmen Deniz Demirtaş'a ve 2 bölük komutanına "TSK'dan ayırmak maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığı bildirilmişti.

Bahçeli'nin grup toplantısında konuşmasında öne çıkan satırlar şu şekilde;

BAHÇELİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

"Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi meşgul etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı, samimi ve dostane diyaloğu sulandırmak vesilesiyle maske üstüne maske takan köşe başı fitnebazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir, başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz rehin altında hiç değildir. İttifakımıza çamur atmaya çalışan asalaklara, arsızlara en küçük bir geri adımımız olursa diyorum ki gök girsin kızıl çıksın.

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran zevata diyeceğim: Mevzu bahis vatan, millet bayrak ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve şahsım arasında hiçbir ayrılığın olmayacağını duymayan gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Önce vatan nedir onu öğretmenlerini teklif ediyorum. 'Vakit tamamdır, söz konusu vatandır' paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce vatan nedir onu öğrenmelerini temenni ediyorum."