Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;



MHP algı oyunlarını ve iftira düzeneklerini bozarak geliyor. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. 2023'te adayımız belli, kararımız nettir.

Öğretmen cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, kendimizi ve çevremizi aramanın rehber pırıltısıdır. Öğretmen gerçekte ona yakın olan ve öğrencilerini doyuran, başı boş hareketlerine çekidüzen veren, seven, sevdiren, iyiyi öğretendir. Öğretmen herkese çöldeki membağ suyudur. Öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak üzere 2 kol halinde akış halindedir. Bizim geleceği hiçe saymaya ne hakkımız, ne haddimiz vardır. Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır.

"ÖĞRETMENLERİN HEPSİ KADROYA ALINMALI"

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur.

"İHANET BİR HAK DEĞİLDİR"

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek bir hak değildir. Bunların hepsi direkt hukukun konusudur. Küfür bir hak değil ahlak sorunudur. Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Sözde büyük Kürdistan'ın kurulması bu çürüklere göre bir hak mıdır? Küresel cinayetlere sessiz kalmak bir hak mıdır, hayasızlık mıdır?

LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır, sapkınlık mıdır? Bebek arabasını İstiklal'de bomba ile devirmek, Ecrin bebeğimizi katletmek bir hak mıdır? Yoksa şerefsizliğin mi bir göstergesidir...

Türkiye düşmanları ile mücadele hem hakkımız hem de sonuna kadar görevimizdir. Türk Milleti hakkını yedirmeyecektir. Merdivenlerden tırmanırken çok dikkatli olmak zorundayız.

"HDP ZAMAN AYARLI BOMBADIR"

Harekat meşru hakkımızdır. Bu harekata karşı duran HDP TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi bir bölücü şebeke hazineden para alıp teröristlere yardım etsin, buna göz mü yumalım! Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor! HDP zaman ayarlı bombadır. 2023'te bölücü bu siyasete son verilmelidir.

CHP ve İP'in HDP'den ne farkı vardır? CHP ve İP'in bazı yöneticileri İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Teröriste tek bir kelime söyleyemeyen CHP'li vekillerin İçişleri Bakanımıza saldırmaları siyasi namus ve onur yoksunluğunun göstergesidir."