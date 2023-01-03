Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

2022'yi geride bırakıp, 2023'e ulaşmayı bir tarih değişiminden daha çok milli tarihin dönüşümü şeklinde izah ve ifade etmek hatalı bir yorum olmasa gerektir. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tecrübe hazinesidir. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşuyla Türk milletinin kurtuluş yıllarının parlak bir gelecekle buluşma rotasıdır.

Kurtuluşumuzun fikri kaynağı bellidir o da Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'ün mesaj ve muhtevasını anlamadan, İstiklal Savaşı'nı anlamadan geleceğin yorumu imkansız değilse bile çok zordur. Belki çok bedel ödedik, belki çok çile çektik ama milletimizin istiklal sevdasıyla, yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

Yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmesini bildik. Vicdanını aldırmış, onurunu uçurumdan aşağı atmışlar, vatanı nereden bilecekler. Bu yıl Türk tarihinin bir karar noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.

Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşmala dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır

Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur. EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.

Ülkemiz 2023 yılına pek çok müjdeyle girmiştir. Laf değil icraat üretilmiştir. Verdiğimiz sözler sırasıyla yerine getirilmektedir. Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Milletimizin her talebi haklıdır, ifası mutlaka sağlanacaktır. Yerli ve milli otomobil yapan, insansız savaş uçağını gökyüzüyle buluştaran, kimseye el avuç açmayan Türkiyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız.

Kimse sabrımızı, yanlışa yorumlamasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz odakların bizimle aşık atması bize ayar verme küstahlığına tenezzül etmeleri sonuç vermeyecektir. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak nefret kusanlara 2023'ü kirlettirmeyeceğiz. MHP'nin şerefine musallat olan kepazeleri affetmeyeceğiz.

SEÇİM TARİHİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde aziz milletimizin seçimiyle hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı hem de 28'nci dönem milletvekilleri belirlenecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız ve varız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir.

Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan'dan önceki seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un semesi demokratik değildir. Muhalefetin karmaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamaz durumdadır. Sorgulanan amaçlarıyla uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Zillet ittifakı hazım ve özümsemede ciddi zaafı vardır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur.

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022'nin son günlerinde 'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek' sorusuna, 'Kim olacak diye en garipsediğimiz olay bu' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milletimiz zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayını öğrenmesin mi? Gizlenen nedir? Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset.

Bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa bizde yaprak kıpırdamaz. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Bir isim üzerinde söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri şüphesiz aklın alamayacağı bir garabettir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'Loading' mesajıyla meşgul olması pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletin zillete soracağı hesabıdır

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