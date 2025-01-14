Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, toplantı sonrası muhabirlerin son yaşanan DEM görüşmesine ilişkin, "Gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir görüşme" şeklinde yanıtladı.

BAHÇELİ: GELİŞMELER, UYUMLU VE ONURLU BİR GÖRÜŞME

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı terörü lağvetmesi için çağrıda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, son olarak DEM'in İmralı ziyaretinde çağrısı ile devam etmişti. Bahçeli çağrısı ile DEM heyeti İmralı'ya giderek cani Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrasında DEM heyeti, Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son görüşmeye ilişkin, Devlet Bahçel, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarına tek cümle ile özetledi. Bahçeli, "Gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir görüşme" dedi.

Bahçeli'nin grup toplantısında açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan... Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.

"TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMAKTIR"

Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez.

DEM ZİYARETİ HAKKINDA KONUŞTU

Bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. 'Terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan herkes değerli bir çabanın tarafıdır. İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur.

Fırat'ın iki yakası da terörden arınmalıdır. Fırat'ım doğusu terörden kurtulmalıdır. Örgütsel hürriyeti sonlandırılmalıdır.

"FIRAT'IN İKİ YAKASI DA TERÖRDEN ARINDIRILMALIDIR"

Bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. 'Terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan herkes değerli bir çabanın tarafıdır. İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur.

PKK/YPG Suriye'den çıkmalıdır. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır. Örgütsel hürriyeti sonlandırılmalıdır. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak odur. Ne yapacaksak milletçe yapacağız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız. Sosyal medya palavralarına inanacak ya da aklı karışacak kimse yoktur. Söylemden daha çok yapılanlara bakıyor ve bakacağız.