Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak bir çağrı daha! Yangın faciasında hepsini suçladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bir yeni İmralı çağrısını daha yaptı. Bahçeli, "Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın. Çağrının bir an önce açıklanması dileğimdir. PKK silah bırakmaz ise elinde alırız" dedi. Ayrıca Bahçeli, yangın faciasına ilişkin, Bolu Belediyesi, Bakanlık ve Valiliği eleştirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ağırlıklı olarak yangın faciasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini okurken gözyaşlarını tutamadı. Bahçeli, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz, yürekleri kavuran bir ac varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmaların bir ur gibi ortalığı sarması insanlığımızı utandıracak vaziyettedir. Henüz körpe çağdaki 36 çocuğumuz hayata veda etmiş kimin gündeminde?" dedi.

"İSABETLİ VE DOĞRU BULMADIK"

Bahçeli ayrıca Belediye ve Bakanlık arasındaki suçlamalara ilişkin çarpıcı yorumda bulundu. Bahçeli, "Facianın dumanı tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir.Bolu Belediyesi Başkanı'nın çamur atmasını, ilgili Bakanlığın öz eleştiriden imtina etmesi, Valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında uzak durmasını isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN YENİ ÇAĞRI

'PKK terörü yok denecek kadar azalmıştır' diyen Bahçeli, toplantı sonrası İmralı çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Bahçeli, "Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın. Çağrının bir an önce açıklanması dileğimdir. PKK silah bırakmaz ise elinde alırız." dedi.