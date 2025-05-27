Devlet Bahçeli haftalar sonra yeniden Meclis'te

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan ve uzun zamandır kameralardan uzak kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk olarak Alparslan Türkeş anmasında görülmüştü.

27 Ocak'tan bu yana partisinin grup toplantısını gerçekleştiremeyen Bahçeli, Meclis'te Sırrı Süreyya Önder'in anmasına katılmıştı.

Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye makam aracıyla yeniden geldi.

DEM GÖRÜŞMESİ BİTTİ: MASADA İNFAZ PAKETİ VARDI

DEM Parti İmralı ziyareti sonrası, ilk kez CHP'yi ziyaret etmişti. Bahçeli'yi bugün DEM Parti zitaretti. Bahçeli ile yapılan görüşme sona erdi. Görüşmede terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve infaz paketinin görüşüldü.