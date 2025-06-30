Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu!

Emekli Albay Orkun Özeller, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "kurucu önder" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emekli Albay Orkun Özeller, "Bahçeli tarafından Öcalan'a yönelik 'kurucu önder' söylemleri örgütü sempatik hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunan Özeller, "Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç için demokratik bir Türkiye'yi işaret etmesi nedeniyle ben de demokratik hakkımı kullandım ve söylediği sözlerden dolayı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundum. Adil Türk yargısının vereceği karara saygı duymamız gerekiyor" dedi.