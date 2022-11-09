9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Pek çok konuya değinen Devlet Bahçeli AK Parti’nin HDP’yi ziyaret etmesine de değindi. Peki, Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:21
Takip Et

Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?
+
Aa
-

Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin HDP’yi ziyareti sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıklamaları merak ediliyordu. Peki, Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''SON DERECE DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIMDIR''

AK Parti heyetinin bu konuda TBMM'de grubu bulunan partilere yaptığı ziyaretlere değinen Devlet Bahçeli,

"Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. 'HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz?' Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum.

''BİZİM GÖZÜMÜZDE HDP NEYSE, CHP DE ODUR VE AYNISIDIR''

AK Parti heyetinin bu konuda TBMM'de grubu bulunan partilere yaptığı ziyaretlere değinen Devlet Bahçeli,

AK Parti heyetinin, CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
3
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
6
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
7
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.