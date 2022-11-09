Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin HDP’yi ziyareti sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıklamaları merak ediliyordu. Peki, Devlet Bahçeli HDP AKP görüşmesi için ne dedi? Devlet Bahçeli neden gündem oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''SON DERECE DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIMDIR''

AK Parti heyetinin bu konuda TBMM'de grubu bulunan partilere yaptığı ziyaretlere değinen Devlet Bahçeli,

"Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. 'HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz?' Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum.

''BİZİM GÖZÜMÜZDE HDP NEYSE, CHP DE ODUR VE AYNISIDIR''

AK Parti heyetinin bu konuda TBMM'de grubu bulunan partilere yaptığı ziyaretlere değinen Devlet Bahçeli,

AK Parti heyetinin, CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.