Devlet Bahçeli için meraklı bekleyiş... Gözler o buluşmaya çevrildi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin merakla beklediği teröristbaşı Öcalan’ın ‘silah bırakma’ açıklaması’ bugün geleceği konuşuluyor. 7 kişilik DEM heyeti ise yola çıktı, teröristbaşı ile görüşecek. Akşam 17.00’da görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Açıklama sonrası Bahçeli'nin ise ne söyleyeceği de merak ediliyor.

BAHÇELİ SELAMLAŞTI, SONRA TERÖRİSTBAŞINI MECLİSE DAVET ETMİŞTİ

‘Öcalan açılımı’ süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra partisinin grup toplantısında bebek katili teröristbaşı için, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ demişti. Bahçeli’nin söylemi ise büyük tepki çekmişti. İYİ Parti ve Zafer Partisi bu süreçte en sert tepkileri gösterenler olmuştu.

İYİ PARTİ VE MHP ARASINDA ‘URGAN’ POLEMİĞİ

Bu süreçte İYİ Parti ve MHP arasında ‘urgan’ polemiği yaşanmıştı. Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘urgan’ fırlatarak, "Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna as" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından atılan ipin alındığı ve Devlet Bahçeli'nin odasına konulduğu açıklanmıştı.

ÖZDAĞ EN SERT TEPKİYİ GÖSTERMİŞTİ

Bu süreçte en sert sözlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması ise dikkat çekmişti. Özdağ, Bahçeli’ye, “Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil” demişti.

DEM İLE TERÖRİSTBAŞININ GÖRÜŞMESİNE DE VESİLE OLDU

Bahçeli, ‘Öcalan açılımını’ farklı boyuta getiren flaş söylemde bulunmuştu. Bahçeli’nin ‘DEM heyeti İmralı’da Öcalan ile görüşsün’ çıkışı ise açılımın gelişme aşaması oldu. Bu süreçte İmralı’ya gitmek için DEM heyeti Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise Bahçeli’nin çağrısına olumlu yanıt vererek başvuruyu onaylamıştı. İlk görüşmeden bir çağrı ise gelmemişti.

SÜREÇ İÇERİSİNDE AMELİYAT GEÇİRDİ

Bahçeli’nin merakla beklediği çağrı ikinci görüşmeden de çıkmamıştı. Bu noktada Bahçeli ‘bir an önce açıklayın’ tepkisi gelmişti. Daha sonra Bahçeli’nin rahatsızlığı süreci biraz uzatmıştı. Kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli şu anda evinde istirahatte çekildi.

BAHÇELİ’NİN MERAKLA BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ

Ve beklenen gün geldi. Bahçeli’nin başlattığı açılımın bugün son bulacağı belirtiliyor. DEM heyeti üçüncü kez İmralı’da teröristbaşı ile görüşmek üzere yola çıktı. Görüşmeye ilişkin DEM tarafından yapılan açıklamada heyetin Perşembe sabahı ziyaretin ardından İstanbul'da TSİ 17.00'de görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

BU SEFER Kİ ÇAĞRI

Heyette daha önceki ziyaretleri yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ve DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın geçmişte avukatlığını yapmış Cengiz Çiçek yer alacak. DEM Parti yönetimi, Öcalan'ın çağrısının açıklanacağı toplantı için tüm milletvekilleri ve il başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Öyle ki çağrı öncesi şimdiden doğunun bazı illerinde meydanlara dev ekran kurulmaya başlandı.

SAAT 17.00’DA ÇAĞRI GELİRSE BAHÇELİ NE DİYECEK?

Bahçeli de TV karşısında saat 17.00’da gelecek açıklamaya kitlendi. Açıklamada ‘silah bırakma’ çağrısının geleceği konuşuluyor. Açıklama sonrası 'Bahçeli'nin bir paylaşım veya açıklamada bulunacak mı?' sorusu da merak ediliyor.