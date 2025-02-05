Devlet Bahçeli kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Flaş iddia!

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Devlet Bahçeli kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Flaş iddia!

Bu hafta grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gribal bir enfeksiyon geçirdiği konuşuluyordu. Halk TV’de yer alan habere göre, Devlet Bahçeli kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.

Ankara'da nedeni merak edilen iptal kararı için resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi, ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuluyordu. O sorunun da 'gribal enfeksiyon' olduğu ifade edildi.

KALP NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI İDDİASI

Halk TV’de yer alan habere göre, Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etme gerekçesi belli oldu. İddiaya göre MHP Lideri, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırılan Bahçeli tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştirdiği sırada sık sık öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti.

BÜYÜKATAMAN YALANLADI

TELE1'e Konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

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