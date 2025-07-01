Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Doğru zamanda atılan doğru adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye adımı doğru zamanda atılan doğru adımdır. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ayrıca rahatsızlık sürecinde kendisine yönelik sözlere tepki göstererek "Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik" dedi.

"9 EYLÜL CHP İÇİN DEMOKRATİK BİR FIRSAT"

CHP'nin kurultay davasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultay ile ilgili görünen davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025’e ertelenmesini bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yoktur. 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini yıpratacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İSLAMOFOBİ TEHDİDİ"

"Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan, sözde bir mizah dergisinde efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.

Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. 'Dublör kullanıyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Şükürler olsun sağlığımız yerindedir.

Yapacak çok işimiz, ulaşılacak çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda, Allah bizimledir.

"ÜLKE VE MİLLET VARLIĞINA KASTETMEKTİR"

Ormanlar milli servettir ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. İhmalkarlıktan dikkatsizlikten düşüncesizlikten tedbirsizlikten pervasızlıktan magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sırlarını aşmıştır.

Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları olağanüstü dönemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Yaz aylarında acaba ormanlarımız gene yanacak mı sorusunun devamlı surette aklımıza gelmesi sonra da korktuğumuzun başımıza gelmesi rutinleşen ve milletimizi derinden yaralayan bir kısır döngü haline almıştır.

Muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır. Filiz verip yapraklanması imkansız kütük gibi görünenlerden ne ülkemize ne de milletimize bir yararı dokunmayacaktır.

Kuşku bulutlarının altında tedirgin fısıltıların boyunduruğunda şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir.

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir.

"AĞIRLAŞAN HASTALIKLI BÜNYESİNİN SONUCU"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultay ile ilgili görünen davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025’e ertelenmesini bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yoktur.

9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini yıpratacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanının Avrupa’da Türkiye’nin aleyhine konuşması karanlık üslubun kararmış ve katılaşmış bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş bu zat Alman Sosyal Demokrat Parti’nin kongresinde ayakta alkışlanmış. Geçiniz bu masalları gelin de külahıma anlatın bu zırvaları.

"DOĞRU ZAMANDA ATILAN DOĞRU ADIM"

Terörsüz Türkiye adımı doğru zamanda atılan doğru adımdır. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlaması bir an evvel sağlanmalı.

PKK örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını açıklamıştır. DEM Parti'nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Umutlar kabarmalı barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir."

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