Devlet Bahçeli makamına kuruldu! MHP'den ilk iş günü paylaşımı

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Devlet Bahçeli makamına kuruldu! MHP'den ilk iş günü paylaşımı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisine başladığını açıkladı. MHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisinin ilk gününde, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28'inci yıl dönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı. Bahçeli, sonrasında Türkeş'in adını taşıyan vakfın açılışına katıldı.

MHP'nin resmi X hesabından, Bahçeli'nin makamında yer aldığı bir fotoğraf "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" notuyla paylaşıldı.

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