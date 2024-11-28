Devlet Bahçeli mi Derin Devlet mi?

Türkiye’de başta PKK olmak üzere her türlü terör eyleminin sona ermesini kollarında teröre şehit veren 55 yıllık bir gazeteci olarak çok istiyorum.

Ancak Devlet Bahçeli’nin şahsi çıkışlarının DEM ve Öcalan işbirliğinin terörü asla sonlandıramayacağını çok açık şekilde vurguluyorum.

PKK, DEM ve Öcalan maşadır.

Emperyalist ülkeler ki başta Amerika bu maşayı 40 yıldır Türkiye’nin aleyhine kullanmakta, desteklemekte ve beslemektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ısrarla DEM ve Öcalan işbirliği çağrısı yapmaktadır.

Kulislerde deniyor ki;

Derin devlet istiyor Devlet Bahçeli açıklıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Bahçeli’nin çağrılarının şifresini şöyle açıklıyor:

"Bahçeli'nin daveti DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. ABD'nin mayın eşeği PKK ile bağlarını tamamen koparıp Türkiye partisi olma tavsiyesidir."

Peki soruyorum;

DEM emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçer ise,

PKK ABD'nin mayın eşeği olmaktan vaz geçer mi?

Tavuk, Yumurta konusu var ya…

DEM ve PKK aynen böyle.

PKK terör örgütüdür diyemeyen DEM, PKK ile mütemmim cüzdür.

Yani ayrılmaz, ayrılamaz bir bütündür.

Bahçeli’nin ya da derin devletin bu politikası neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıyor ya da desteklenmiyor?

Erdoğan neden sessiz?

Erdoğan ateşi eliyle tutmuyor, MHP’ye mi tutturuyor?

Bahçeli ile Dem bu projenin ana unsurları ise AKP ve Erdoğan misafir sanatçı mı?

Her gün, her konuda doktor reçetesi gibi sabah, öğle, akşam konuşan Erdoğan’ın suskunluğu manidar değil mi?

Bebek katili, İmralı Canisini ortaya çıkan büyük tepkiyi görünce Meclis’e getiremeyeceğini anlayan Bahçeli şimdi de DEM’in İmralı’ya gitmesini önerdi.

Yüce Divan’daki DEM’in önceki partisi HDP’nin kapatılma davasının temel gerekçesi ve delili Öcalan’ın “İmralı Notları” adlı kitaptır.

Kitapta bugünkü Demlilerin HDP adı altında İmralı görüşmelerini koyan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ne olacak?

DEM İmralı’ya giderse, İmralı canisi Meclis’e gelirse AKP iktidarının savcıları ve hakimleri seyir mi edecek?

Elbette edecek, sıkıysa gözaltı ve tutuklama yapsınlar.

Çadır mahkemesi kurarak nasıl davrandıklarını unutmadık

Bu proje Amerika’nın ikinci kez seçilen Başkanı Donald Trump için mi hazırlanıyor?

Amerika bitti demeden PKK terörü bitmez değil mi?

En iyi proje şudur;

Trump’ı önce Kandil’e PKK’ya sonra DEM gurubuna sonra da İmralı’ya gönderip terörü bitirmesini isteyelim.