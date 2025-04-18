Devlet Bahçeli o kesime seslendi! Gündemi sallayacak paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli o kesime seslendi! Gündemi sallayacak paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), her perşembe sosyal medya üzerinden paylaştığı "Perşembe X Açıklamaları" başlığıyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öğrencilere yönelik mesajını kamuoyuyla paylaştı. Bahçeli, gençlerin son dönemde sokak gösterilerine katılmasına atıfta bulunarak, öğrencilerin yerinin eğitim alanları olduğunu belirtti.

Bahçeli, öğrencilerin sokaklarda değil, eğitimle geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti. Yaklaşık bir aydır devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan, üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak katıldığı sokak protestoları, liselilerin "proje okul öğretmen atamalarına" tepki eylemleriyle ile artarak etkinliğini sürdürüyor.

Devlet Bahçeli, gençlerin sokak protestolarına katılmasına atıfta bulunarak mesaj verdi.

"HİÇBİR EVLADIMIZDAN VAZGEÇEMEYİZ”

Bahçeli'nin mesajında, "Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur. Öğrencinin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir, aile sıcaklığıdır, laboratuvardır, çağın gereği olan kavram, kuram ve bilgilerle donanmaktır" ifadeleri kullanıldı.

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